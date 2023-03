Dr Sex: «Son humeur est fonction de la présence ou de l'absence de rapports sexuels!»

Réponse de Dr Sex

Le changement est la seule constante dans la vie. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à le gérer. Dans de nombreux domaines de votre relation, vous semblez y parvenir, sinon vous ne seriez probablement plus ensemble. En revanche, en ce qui concerne le sexe, vous avez manifestement du mal à accepter le changement.

En tant que sexologue, je constate régulièrement dans mon cabinet que le sexe et la façon de l'aborder est un problème dans le processus de développement d'un couple. En effet, ce point est lié à des valeurs particulières. Et on dirait qu'y toucher reviendrait à briser un tabou.