En Grande-Bretagne : Son idylle avec une réfugiée ukrainienne tourne mal

Tony Garnett avait quitté femme et enfants pour vivre avec Sofiia qui avait fui la guerre en Ukraine. Leur histoire a viré au cauchemar.

Tony a quitté Sofiia. Instagram

L'histoire avait fait la une des tabloïds britanniques il y a quelques mois: Tony Garnett, 29 ans, avait décidé de quitter sa femme Lorna et leurs deux petites filles de 3 et 6 ans pour une jeune Ukrainienne de 22 ans qu'ils avaient accueillie dans leur foyer début mai. Presque cinq mois plus tard, le désormais trentenaire a dit stop.

Tony a confié au Dailymail ne plus supporter l'agressivité de la jeune femme. La goutte d'eau a été sa colère du week-end dernier: alors qu'il fêtait ses 30 ans, Sofiia a beaucoup bu et, en colère, a attrapé un couteau qu'elle a planté à plusieurs reprises dans les murs de la cuisine. «J'ai décidé que je ne voulais plus être en couple avec elle (...) je dois faire passer mes filles en premier et elle ne supporte pas l'idée que j'aie deux enfants avec mon ex».

Une idée très difficile à encaisser pour l'Ukrainienne qui rêvait de se marier et d'avoir des enfants avec Tony. Cette dernière étape aurait pris du temps puisque l'homme a subi une vasectomie qu'il avait toutefois promis d'annuler pour les beaux yeux de sa nouvelle compagne. Sofiia n'a évidemment pas du tout bien pris la rupture et a débarqué au domicile de son ex en tambourinant à la porte et en hurlant qu'elle l'aimait. La police est intervenue et a embarqué la jeune femme dont le visa expire dans quelques semaines.

Tony n'a pas l'intention de porter plainte et souhaite qu'elle trouve le bonheur auprès de sa famille, à Lviv, soulignant que cette partie d'Ukraine «n'a pas été aussi touchée que les autres régions du pays». De son côté, Sofiaa se dit «perdue, le cœur brisé», confiant qu'elle avait fui son pays notamment parce qu'elle était victime d'un compagnon violent.

Lorna, elle, ne veut plus entendre parler de Tony: «Je ne le reprendrais pas même dans un million d'années», a-t-elle confié à des proches.