Liam des «Marseillais» : Son mari risque 16 ans de prison, une «peine de tueur»

«Je ne sais pas si je vais avoir la force de parler mais on vit un cauchemar. Je me suis dit 'c'est pas réel' mais en fait si»: Liam Di Benedetto est apparue dévastée sur Instagram, après que seize ans de prison ont été requis mercredi contre son mari, Christophe Dicranian, présenté lors de son interpellation en 2016 comme un baron de la drogue niçois.

«Je suis vraiment crevée, j'ai pas dormi de la nuit, je suis fatiguée, je suis inquiète, mes enfants ressentent que je ne suis pas bien», a-t-elle poursuivi en story. «Pour ceux qui ont vu, le procureur a demandé à mon mari une peine d'un tueur (...) Il y a des gens, ils tuent des gens, ils prennent quinze ans. Mon mari n'a tué personne. Il a reconnu une chose mais ce qu'on lui reproche, il ne l'a pas reconnu donc on lui a donné une peine d'un tueur».

580 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne

En septembre 2016, lors du démantèlement de ce réseau, dont il aurait été le chef, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et aux domiciles des mis en cause 580 kg de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide.