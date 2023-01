Taylor Schilling: Son nouveau rôle a changé sa vision de la vie

L’actrice américaine Taylor Schilling a été révélée dans la série «Orange Is The New Black», sur Netflix, en 2013. imago images / Runway Manhattan

Dans «Dear Edward», dès le 3 février 2023, sur Apple TV+, Taylor Schilling joue la tante du seul survivant d’un accident d’avion, un garçon de douze ans. La série, qui suit les conséquences du crash sur les proches des victimes, a appris à l’actrice américaine de 38 ans à voir la vie différemment.



Qu’est-ce qui vous a intéressée dans cette série?



Elle évoque un aspect éternel de la condition humaine: nul ne sait où la vie va nous mener. Les plans les mieux conçus se heurtent à l’imprévu. On s’imagine notre existence d’une certaine façon et soudain, on se rend compte que nos rêves se sont envolés. Et on doit s’adapter comme on peut.



Qu’avez-vous appris en jouant votre personnage, Lacey?

À lâcher prise et laisser la vie suivre son cours. Lacey souhaitait désespérément avoir son propre enfant mais n’y arrive pas. On la voit abandonner l’idée de devenir maman et accepter les choses comme elles sont. Elle apprend à ne plus avoir de regrets et à célébrer qui elle est.



Qu’espérez-vous que le public tirera de cette série?



Que c’est courageux de trouver de l’amour et de la joie dans l’instant présent et dans la vie telle qu’elle est réellement. Je pense que nous sommes nombreux à avoir du mal avec ça en ce moment. Fondamentalement, il y est question d’accepter les aléas de l’existence.



Comment s’est passé le tournage avec le jeune Colin O’Brien, qui joue Edward?