Saint Von Colucci: Son obsession pour une star de la K-pop a fini par le tuer

Durant l’année 2022, le Canadien avait dépensé 220 000 dollars pour avoir les mêmes traits du visage que le chanteur sud-coréen de 27 ans. Il avait subi un lifting, une rhinoplastie, un lifting des yeux, un lifting des sourcils et une réduction des lèvres. «C’est vraiment tragique et très malheureux», a déclaré son agent, Eric Blake, qui travaillait avec le comédien depuis mars 2022. Selon lui, son client savait que l’opération sur ses implants de la mâchoire était risquée, mais il a quand même voulu la faire. «Saint était très peu sûr de son apparence. Il avait une mâchoire très carrée et il n’aimait pas sa forme parce qu’il la trouvait trop large. Il la voulait en forme de V, comme celle de beaucoup d’Asiatiques», a-t-il expliqué.