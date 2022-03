Football et guerre - Son oligarque sanctionné, quel avenir pour Chelsea?

Abramovitch fait partie de sept proches du président Vladimir Poutine dont non seulement les avoirs sont désormais gelés mais qui ne peuvent plus réaliser de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et sont interdits de voyager. La vente du club annoncée par l'homme d'affaires a donc été bloquée. Depuis qu'il l'a acquis en 2003, Chelsea a conquis 19 trophées majeurs et le Russe s'est attiré la sympathie des supporters.