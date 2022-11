Jana Kramer : Son passage aux toilettes a ruiné son idylle après une soirée romantique

Alors qu’il vient d’être élu l’homme le plus sexy du monde par People, l'acteur Chris Evans se retrouve encore dans le feu de l’actualité. Et cette fois-ci c’est plutôt comique. L’actrice Jana Kramer, 38 ans, a révélé qu’elle était sortie avec l’acteur américain il y a dix ans. Malheureusement pour elle, leur romance a tourné court à cause d’un incident qu’elle décrit comme plutôt gênant.