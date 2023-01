Dr Sex: «Son passé en tant que client de prostitués me stresse!»

Réponse de Dr Sex

Les pensées sont libres. Seule une infime partie de ce qui se trame en permanence dans notre tête est produite par le Moi conscient. Le reste défile en continu dans notre esprit de manière incontrôlée. Il n'y a pas de censure: on tue ou on trompe sans scrupules avant d'accomplir de nobles actions et de réaliser de grands projets.