Dr Sex: «Son pénis a beau être de taille normale, je ne ressens rien pendant l'acte sexuel!»

Question de Fee (31 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Fee,

Pour beaucoup, le sexe est un acte qui permet, à travers le corps et l’utilisation de techniques spécifiques, de calmer une excitation en atteignant un orgasme. La plupart des gens n'accordent pas vraiment d'importance à l'aspect émotionnel qui y est lié. C’est pourquoi l'acte qui en résulte est souvent quelque chose d'assez mécanique et dénué d’amour.

Or, en matière de sexe, tout n’est pas qu’une question d’anatomie, de sensations physiques et de technique. Mais nous y reviendrons plus loin.

Je n'ai quasiment aucun doute sur le fait que rien ne cloche avec toi ou ton vagin. La preuve: tu n'avais pas ce problème lors des rapports sexuels avec tes anciens partenaires. Il n’est donc pas nécessaire, à mon avis, d'aller consulter un gynécologue à ce sujet.

Il est effectivement possible de ressentir nettement mieux et plus intensément le sexe de ton petit ami pendant l'acte sexuel. Mais pour cela, vous devez ouvrir votre regard au-delà de la dimension purement physique de l'acte et faire appel à des formes de connexion physiques et de perception du sexe au sens plus large.

Pour moi, l'ouvrage de référence en la matière est «L'extase sexuelle – Conseils et techniques pour trouver le véritable plaisir» de Diana Richardson. Rédigé dans un langage simple avec des illustrations pratiques, ce guide initie le lecteur au néo-tantrisme sexuel.

Si cela te paraît un peu trop ésotérique, pas ne panique! L'ouvrage ne parle pas de religion et tu n'as pas besoin de te livrer à des pratiques bizarres. Le seul but est d'apprendre comment s'ouvrir entièrement à soi et à son partenaire pendant l'acte sexuel, en étant présent à 100% de cœur et d'esprit. Bon courage!

