Dr Sex: «Son pénis me dégoûte!»

Question d'Annina (29 ans) à Dr Sex Cela fait déjà plus d’un an que je suis en couple avec mon petit ami. Nous sommes tous les deux satisfaits de notre relation et apprécions d’être ensemble. Côté sexe, nous ne sommes toutefois pas tout à fait sur la même longueur d’onde. J’ai surtout du mal avec les rapports oraux. Il a déjà exprimé à plusieurs reprises le souhait que je lui fasse une fellation. En fait, j’aimerais bien le faire aussi, mais quand je me retrouve en situation, je bloque et ça me dégoûte de prendre ce machin en bouche. J’ai tout de même envie d’essayer de satisfaire ses désirs, mais je ne sais pas vraiment comment m’y prendre, ni ce que je dois faire concrètement. Aurais-tu des conseils à me donner?

Réponse de Dr Sex

Chère Annina,

Il m'arrive à l'occasion de recevoir des personnes dans mon cabinet qui éprouvent des doutes ou, comme toi, du dégoût face à l’organe sexuel de leur partenaire pendant les rapports sexuels. Ces défis font partie du processus d’apprentissage de la sexualité et ne constituent en aucun cas une raison de s’inquiéter ou d’éviter les rapports sexuels.

Il me paraît important que tu puisses aborder la question en toute décontraction et gagner en assurance dans ton rapport avec le «machin» de ton petit ami. Dans un premier temps, il ne s’agit donc pas de satisfaire ses désirs, mais simplement de te familiariser avec son pénis.

Je te suggère de le faire de manière ludique. Touche-le à ta manière, sans intention particulière. Laisse libre cours à ta curiosité. Observe le corps de la verge et le prépuce, repousse ce dernier en arrière et consacre-toi au gland. Touche le scrotum et les testicules. Analyse la couleur, la forme et la nature de son organe sexuel, à la fois au repos et en érection.

N’aie pas peur de poser des questions!

Demande à ton petit ami de te parler de son pénis et des soins hygiéniques qu'il lui accorde. Et demande-lui de te montrer comment il s’y prend pour se masturber. Tu as peut-être envie qu’il guide ta main et te montre quelle pression et quel rythme sont nécessaires pour procurer des sensations agréables. Mais aussi comment se servir de ses mains et des doigts pendant ce processus et où se trouvent ses zones érogènes.

Si tu te sens prête et que tu as envie d’aller un peu plus loin, tu peux simplement commencer par embrasser son pénis avant de le lécher avec ta langue dans une étape ultérieure. Ne te laisse pas mettre sous pression, ni par ton copain, ni par tes propres attentes.

En ce qui concerne la technique de fellation, tu es totalement libre. En principe, il s’agit de stimuler et de caresser le pénis, le scrotum et les testicules avec la bouche, la langue et les lèvres. Pour ce faire, tu peux sucer, lécher ou même utiliser délicatement tes dents tout en t’aidant simultanément de tes mains et de tes doigts, notamment pour effectuer des mouvements de va-et-vient et de pression sur le pénis et masser délicatement les testicules. Bien à toi!