Aux Etats-Unis – Son piercing au téton a bien failli la tuer

Aux États-Unis : Son piercing au téton a bien failli la tuer

Une Américaine de 33 ans été victime d'une septicémie qui, à défaut de lui coûter la vie, lui a valu de perdre l'implant mammaire de son sein gauche.

La serveuse espère pouvoir s'offrir un nouvel implant d'ici six mois.

Nikki Belzano, une jeune femme établie à Las Vegas, a déjà dépensé près de 18 000 euros pour obtenir la poitrine de ses rêves. C'est dire si elle accorde une grande importante à l'apparence de son décolleté. Mais l'Américaine de 33 ans a récemment vécu une expérience traumatisante qui lui a quelque peu ramené les pieds sur terre. Plus tôt cette année, Nikki a accidentellement arraché le piercing qu'elle s'était fait faire à un téton, raconte le Sun .

La blessure semblait se remettre plutôt bien, jusqu'à un matin où elle s'est réveillée avec une douleur insupportable. La jeune femme avait tellement mal qu'elle a fini par s'effondrer au travail. Arrivée à l'hôpital avec 40 °C de fièvre, Nikki était persuadée qu'elle allait mourir. L'Américaine avait en fait développé des streptocoques que son mari, atteint d'une angine, lui avait transmis. À cause de son téton infecté, la trentenaire était particulièrement exposée à une possible aggravation. Et cela a été le cas: les bactéries ont déclenché une septicémie (NDLR: un empoisonnement du sang qui peut s'avérer mortel) qui a ravagé les tissus du sein gauche de Nikki.