Jessica Thivenin : Son prochain coup de scalpel fâche ses fans

Après sa récente opération du nez, Jessica Thivenin va se faire retoucher le menton. Ses admirateurs sont outrés...

Jessica, qui apparait dans la 3e saison des «Marseillais VS le reste du monde», sur W9, se fera opérer dans une clinique à Dubai. Elle avoue «stresser un peu», mais rien ne lui fera changer d'avis. Et ce même si ses fans, consternés, l'ont taclée sur les réseaux sociaux. «Autant avant je t'adorais, autant maintenant tu m'as saoulée. Tu as changé physiquement et mentalement. Tu deviens bizarre, tu n'es même plus toi», lui a balancé l'une d'elles. «Promouvoir la chirurgie comme ça, c'est vraiment pas top», a renchéri une autre. Des critiques plutôt vaines qui auront laissé Jessica de marbre.