«Je vois son regard froid»: Zheng, de Strassen, victime du terrorisme à Paris

Le chemin de l’horreur après que le jihadiste d’origine tchétchène a pris la vie de Ronan Gosnet et blessé plusieurs personnes, dont Zheng, très grièvement. Plus de cinq ans après les faits, l’homme de 41 ans était à la barre, jeudi matin, devant la cour d’assises spéciale de Paris, pour raconter son calvaire, sous les yeux de l’accusé Abdoul-Hakim Anaiev, jugé pour avoir endoctriné Azimov (NDLR: le terroriste a été abattu par la police le soir de l’attentat).

«Le souffle silencieux d’un homme au regard froid, au visage vide». Zheng décrit un assaillant qui «apparaît sans âme», comme s’il était déjà passé de l’autre côté, mais qu’il a bel et bien senti «au-dessus de lui, les pieds au niveau de sa tête». Puis les coups de couteau - Zheng a notamment été blessé au thorax, puis une partie de la lame a été retrouvée… dans son crâne, cinq mois plus tard, lors d’un nouvel examen au Luxembourg - «le sang qui coule», les amis qui annoncent le pire - «C’est foutu» - et enfin «le silence de mort».

Un témoignage d’une dignité exemplaire, malgré les larmes, mais éprouvant, à l’image des récits des autres victimes, qui peinent pour certaines à reprendre le cours de leur existence. Zheng, lui, a plus ou moins réussi, mais son cauchemar bien réel a fait des victimes collatérales: «Mon fils de 7 ans me demandait lorsqu’il était bébé: ''Papa, qui a fait ça''? Impossible de lui répondre…».

Une vie bouleversée

Présente sur les lieux de l’attentat, sa femme a troqué sa joie de vivre pour un caractère plus discret, tandis que sa maman s’était encore réfugiée dans le mutisme et les insomnies, ce jeudi matin, au moment où son père venait le chercher à son domicile de Strassen pour l’emmener à la gare de Luxembourg, direction Paris.

Après plusieurs opérations, un an et demi de rééducation et un poste de commercial aménagé par son entreprise, Zheng sait qu’il ne pourra plus jamais vivre comme avant. «Le terroriste, je le vois encore quand je ferme les yeux. Et au moment où je vous parle, j’ai encore mal», glisse-t-il au jury.