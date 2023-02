Espagne : Son reportage dans le métro ne s’est pas passé comme prévu

«Je ris encore de ce qui nous est arrivé hier». C’est avec une bonne d’ose d’humour et d’autodérision qu’une journaliste espagnole a partagé une vidéo, mardi sur Twitter. Ce jour-là, Sandra Mir se trouvait dans une station du métro de Madrid afin de tourner un reportage pour la chaîne Telecinco. «Plus que 24 heures avant d’abandonner ce geste dans le métro», explique la journaliste face à la caméra, tout en mettant son masque chirurgical. Dans le but de dynamiser un peu le sujet, Sandra Mir avait prévu d’entrer dans une rame et d’en ressortir rapidement, suivie de son caméraman.

Cette séquence n’était pas en direct et n’a donc pas été diffusée, selon le Huffington Post . «Nous l’avions tournée une première fois, mais nous voulions la refaire», explique la journaliste. Bonne joueuse, Sandra Mir a partagé ce bêtisier, pour le plus grand bonheur des internautes: vendredi après-midi, la vidéo avait été vue plus de 4,2 millions de fois sur Twitter. «Il n’y a rien de plus gratifiant que des milliers de personnes me disant qu’elles n’arrêtent pas de rire devant cette vidéo», s’est-elle amusée sur le réseau social.