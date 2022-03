Stromae : Son show au JT de «TF1» n'était pas un simple buzz

Dimanche 9 janvier, Stromae dévoilait son titre «L’enfer» via une mise en scène au JT de «TF1». Il a fait exploser les appels au numéro de prévention du suicide.

«Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier. On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer», chantait pour la première fois Stromae au JT de TF1, dévoilant son nouveau titre, «L’enfer», à la fin de son interview avec Anne-Claire Coudray. Suite à sa prestation, dimanche 9 janvier, un pic d’appels a été enregistré au 3114, le numéro national de prévention du suicide, lancé le 1er octobre 2021 en France.

En effet, vendredi 4 février, soit à la veille de la journée nationale de prévention du suicide, le ministère de la Santé communiquait le chiffre de 34 000 appels au 3114 depuis son lancement, «avec deux pics, autour des fêtes de fin d’année, et après le passage de Stromae» au journal de 20h de TF1. On apprend aussi que 10 à 15% de ces appels ont débouché sur une prise en charge du Service d’aide médicale urgente (Samu), comme le relève l’AFP. Le 3114 est un numéro d’appel anonyme, joignable 24h/24 et 7j/7, pour les personnes ayant besoin d’écoute ou celles confrontées au suicide d’un proche.