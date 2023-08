Son ventilo pour t-shirt, «pire invention du monde»?

Les fortes chaleurs sont sur toutes les lèvres à travers le monde et se font maintenant une place dans la tête des inventeurs. Kazuya Shibata, un petit génie japonais, vient de dévoiler un gadget qui pourrait faire fureur… ou pas. Un «éventail de t-shirt» ou «ventilo pour ventre», appelez-le comme vous voulez, a été officiellement dévoilé ces derniers jours et il fait déjà beaucoup parler sur le web.

Le gadget est assez simple en soi, vous le portez autour de la taille ou des hanches et, une fois activé, son mécanisme fait des va-et-vient pour secouer en quelque sorte votre t-shirt. Pas besoin de vos mains, le «T-shirt Pata Pata», de son vrai nom, ventile pour vous.

Sûr de son fait, Kazuya Shibata s'est mis en scène en publiant une vidéo sur X. «Pire invention de l'humanité», lui a répondu un internaute. D'autres ont été sceptiques mais plus amusés: «Ce qui est bien, c'est que t'as pas du tout l'air con avec ça», «Tu t'allonges avec ça, les gens vont te regarder bizarrement», «Je croyais qu'en 2023 on allait avoir des voitures volantes»…

L'inventeur japonais veut améliorer notre quotidien et par le passé on lui doit déjà un contrôleur de jeu vidéo spécialement pour les chats et un contenant à collations avec minuterie. Des détails sur l'éventuelle commercialisation du T-shirt Pata Pata n'ont pas encore été dévoilés.