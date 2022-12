Mondial 2022: 6 lecteurs sur 10 voient la France remporter le Mondial

Le défenseur Dayot Upamecano et le milieu Aurélien Tchouaméni, deux titulaires de l'équipe de France, n'ont pas pris part à l'entraînement collectif lundi à Doha, à deux jours de la demi-finale du Mondial contre le Maroc, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Tchouaméni et Upamecano se sont déplacés au stade Jassim bin-Hamad, le terrain d'entraînement des Bleus, où ils sont restés en salle, a-t-on appris auprès de l'encadrement, sans plus de précision. Selon le quotidien L'Equipe, le milieu a reçu un coup à un mollet contre l'Angleterre samedi en quart de finale et le défenseur est touché par un mal de gorge.