Cadavre au Kirchberg: «Sonia ne méritait pas de mourir ainsi»

Lucie a travaillé un an avec Sonia «C'est elle notamment qui m'avait formée. Elle était gentille et juste. Dévouée à son travail, elle le faisait toujours bien dans les règles. Elle savait aussi rigoler, je me rappelle de son beau sourire. Elle ne méritait pas de mourir ainsi. C'est triste et révoltant», relate-t-elle à L'essentiel.