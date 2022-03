Réalité augmentée : Sony lance ses lunettes connectées

Le fabricant japonais a ouvert les précommandes pour ses SmartEyeglass dont la commercialisation est prévue le 10 mars prochain.

Alors que Sony a dévoilé une nouvelle déclinaison des SmartEyeglass pouvant s'adapter à toutes les lunettes traditionnelles, à l'occasion du dernier salon CES de Las Vegas, la firme japonaise a annoncé le lancement de ses lunettes connectées à réalité augmentée dans une édition pour développeur. Mais leur design est loin de faire l'unanimité. Cette commercialisation aura lieu le 10 mars prochain au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Dans ces deux derniers pays, les précommandes ont d'ores et déjà été ouvertes.

Elles ne disposeraient par ailleurs d'une autonomie comprise entre 80 et 150 minutes uniquement. Pesant 77 grammes et fonctionnant via une app Android, elles embarquent un capteur photo modeste de 3 mégapixels, différents capteurs et offrent une résolution de 419 x 138 pixels avec un affichage en vert monochrome devant les yeux de l'utilisateur.