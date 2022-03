«Hey PlayStation!» : Sony passe aux commandes vocales sur la PS5

De nouvelles fonctionnalités permettant de contrôler à la voix la console de nouvelle génération ont fait leur apparition dans la nouvelle version bêta de son logiciel.

Se servir de la PlayStation 5 sans utiliser de manette DualSense: c’est désormais possible avec la deuxième version bêta du logiciel système de la console next-gen de Sony. La firme nippone y a intégré des commandes vocales activables avec la phrase «Hey PlayStation!». Elle permet de chercher et de lancer des jeux et des applications, ainsi que de contrôler la lecture de médias, détaille Sony sur le blog de PlayStation.