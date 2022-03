Pertes financières : Sony va supprimer 5 000 postes dans le monde

Le géant japonais de l'électronique a annoncé jeudi qu'il évaluait à 5 000 le nombre d'emplois rayés de ses effectifs d'ici à mars 2015, du fait des mesures de restructuration en cours.

Sony se sépare de ses activités déficitaires, notamment sa marque Vaio. AFP

Sony veut en finir avec les pertes encore massives. Il cède donc la division des PC à un fonds nippon, transforme l'activité des TV en filiale et supprime 5 000 emplois d'ici à mars 2015, sur les 146 000 que compte le groupe. Le géant de l'électronique va confier au fonds Japan Industrial Partners ses ordinateurs personnels Vaio, faute de rentabilité, et se retirer ainsi de ce marché sur lequel il était entré il y a près de 20 ans.

Sony avait commencé à proposer des ordinateurs personnels en 1996, enregistrant un pic de ventes de près de 9 millions d'unités par an, mais pour l'année comptable 2013, il ne mise plus que sur 5,8 millions et cette activité est déficitaire. Sa part de marché ne dépasse pas 1,9% pour la période de janvier à septembre, selon les calculs de l'institut IDC. «Nous allons concentrer nos ressources sur les smartphones et tablettes», a justifié M. Hirai.

Les TV sont sur le chemin du redressement

Par ailleurs, Sony va transformer en société distincte son activité de production et vente de télévisions, déficitaire depuis une décennie malgré de nombreuses mesures de réduction des coûts. L'inventeur des tubes cathodiques Trinitron pense désormais que son objectif de faire revenir dans le vert cette activité dès cette année budgétaire ne sera pas atteint à cause «du ralentissement économique dans les pays émergents et des variations des changes».

«Toutefois, les TV sont sur le bon chemin du redressement», a estimé M. Hirai, confiant dans les capacités du groupe à proposer des modèles haut de gamme compétitifs et performants, notamment des télévisions au standard de très haute définition 4K. «La TV continue de jouer un rôle vital comme appareil central du divertissement multimédia des foyers», a répété M. Hirai. «Pour le moment, Sony n'a absolument aucun projet de s'en séparer», a-t-il affirmé, tout en semblant laisser ouverte cette option pour l'avenir.

Les consoles et les smartphones se portent bien

Sony a en outre prévenu qu'il s'attendait désormais à une lourde perte annuelle de 110 milliards de yens (803 millions d'euros), au lieu d'un bénéfice de 30 milliards (220 millions d'euros), du fait de méventes d'une partie de ses appareils électroniques grand public et surtout de frais de restructuration, bien qu'il ait terminé dans le vert les neuf premiers mois de la période.

Tout n'est pas noir cependant: la nouvelle console de jeu de salon PlayStation 4 (PS4) lancée en novembre dernier à l'étranger, s'est déjà écoulée à plus de 4,2 millions d'unités, les smartphones aussi se comportent bien, puisque Sony prévoit d'en vendre 40 millions durant l'exercice, 7 millions de plus que l'année comptable précédente. Quant aux activités de musique et cinéma, elles assurent une base stable de profits, selon le directeur financier.