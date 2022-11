Kulturfabrik : Sophia Aram et son spectacle «Le monde d'après»

Spectacle

Après un passage remarqué - et sold out - en mai 2019, Sophia Aram est de retour à la Kulturfabrik, pour présenter son cinquième spectacle. Après avoir évoqué tour à tour l’école, les religions, la montée des extrêmes et le sexisme, l’humoriste et chroniqueuse française a décidé de s’attaquer aux paradoxes de notre époque.