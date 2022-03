Star sans rides : Sophie Marceau ou la vieillesse impossible

Mercredi, la star a célébré les 230 ans d’une maison de joaillerie française. Elle affichait une jeunesse rayonnante.

À bientôt 44 ans, Sophie Marceau semble avoir été oubliée par la marche du temps. Et le miracle est d’autant plus remarquable qu’elle n’a pas eu recours à la chirurgie esthétique! Quel est le secret de sa peau «zéro imperfection»? D’abord, une vie saine, sans tabac et sans ces excès qui accélèrent le vieillissement cutané.