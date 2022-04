En Belgique : Sophie Wilmès se met en retrait pour soigner son mari gravement malade

La ministre belge des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'elle quittait temporairement ses fonctions pour des raisons familiales.

Sophie Wilmès, cheffe de la diplomatie depuis octobre 2020 après avoir été pendant un an Première ministre, souhaite être présente auprès de son mari dans «son combat contre un cancer agressif du cerveau», a-t-elle expliqué dans une lettre publiée sur Twitter. «C’est pourquoi, en parfaite concertation avec le Premier ministre et mon parti (le MR, parti libéral francophone, ndlr), j’ai pris la décision de me mettre immédiatement en congé de mes fonctions ministérielles actuelles, sans indemnité», a-t-elle ajouté.