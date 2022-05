Sophie Turner: «Devenir mère m’a rendue meilleure actrice»

Enceinte de son deuxième enfant et maman d’une petite Willa, âgée de 21 mois, qu’elle a eue avec son mari Joe Jonas, Sophie Turner ne regrette pas d’avoir fondé une famille. D’autant plus qu’elle n’y voit que des avantages. «Le concept de famille a fait de moi une personne bien plus émotive qu’avant. L’empathie est renforcée. Les sentiments que l’on ressent à propos de la famille sont comme débordants. Devenir mère m’a rendue meilleure actrice», a confié la Britannique de 26 ans, à thewrap.com.

Et la comédienne révélée dans «Game of Thrones», que l’on verra dans la série «The Staircase», sur HBO max, dès le 5 mai, explique pourquoi elle fait un tel constat. «En tant qu’acteur, la seule façon de devenir vraiment brillant est d’expérimenter autant de choses que possible dans la vie et d’apporter ces expériences dans le rôle que l’on joue, dit-elle. J’espère donc que cela aide ma performance d’une manière ou d’une autre.»