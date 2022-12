Émotion: Soprano a retrouvé son fils abandonné à la naissance

Et il n'avait pas non plus assez de mots pour décrire toutes les qualités de sa progéniture: «Il est gentil, intelligent, grand, rigolo», sourit-il. «Quand j'ai dit dans une interview que c'était la meilleure année de ma vie, c'était parce que je faisais les stades, mais aussi pour ça».

Et d'expliquer: «L'enfant est né sous X. Du coup, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que je n'ai aucun droit. La loi française fait que si l'enfant est né sous X, si je ne l'ai pas reconnu, je ne suis pas le père, je ne peux rien faire».

Sauf de semer des petits cailloux ici et là, dans l'espoir que son fils s'en saisisse. «J'avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché! C'est magnifique!», a indiqué Soprano, devant Samuel Étienne, visiblement ému. Il peut aujourd'hui dire officiellement qu'il a quatre enfants: son fils retrouvé, 22 ans, Inaya, 15 ans, Lenny, 13 ans et Luna, 10 ans.