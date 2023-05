Météo pour l'Ascension: Sortez les barbecues! Grand soleil et jusqu'à 22°C dimanche

Pexels

Depuis le temps qu'on l'attendait ce beau grand week-end ensoleillé! Selon les prévisions de MeteoLux, ces quatre prochains jours seront magnifiques, même s'il faudra enfiler une petite veste aux premières heures du jour.

Jeudi : MeteoLux prévoit ni plus ni moins que 12 heures d'ensoleillement et pas une seule goutte de pluie. Le mercure se montrera toutefois timide avec des températures encore fraîches en matinée (entre 4° et 8°C) et qui ne dépasseront pas 16°C au meilleur de la journée. De quoi toutefois boire un petit café en terrasse.

Vendredi et samedi : Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages mais devrait briller entre dix et onze heures, avec des températures allant jusqu'à 17°C. Un petit air de printemps idéal pour aller courir l'ING Night Marathon ou juste pour encourager les plus courageux.

Dimanche : Sortez les barbecues! Le soleil sera bien présent le matin et devrait être généreux l'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 22°C. L'occasion de mettre les pieds dans l'eau dans les lacs de Weiswampach, de la Haute-Sûre ou dans les étangs de Remerschen?

Lundi, pour le retour au boulot, le temps sera très doux (entre 14 et 16°C dès le matin et jusqu'à 24°C l'après-midi) mais quelques gouttes de pluie s'inviteront l'après-midi et en soirée avec sans doute un temps assez perturbé mardi (orages localement).