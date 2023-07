Météo: Sortez vos parapluies, il va pleuvoir toute la journée

Alors que les régions du bassin méditerranéen subissent une canicule historique, le temps est frais et maussade au Luxembourg. L'ensemble du pays sera sous les averses, jeudi, où les températures seront comprises entre 12 et 15 degrés le matin. Les précipitations pourraient localement baisser en intensité, mais devraient se poursuivre jusqu'en soirée.

Vendredi, quelques averses seront encore à signaler à travers le pays, dans une moindre intensité. Les températures seront plus douces et grimperont jusqu'à 20 degrés dans le courant de l'après-midi. Elles atteindront un maximal de 22 degrés dans le sud, alors que les premières éclaircies de la journée sont attendues en soirée.

La météo s'améliorera progressivement ce week-end où la meilleure journée est attendue dimanche. Il fera sec, et malgré quelques rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h, le soleil fera des apparitions et les températures seront comprises entre 18 et 20 degrés.