ISS : Sortie de Russes dans l’espace annulée en raison d’une fuite

Une sortie dans l’espace prévue mercredi de deux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) a été annulée, a annoncé jeudi la Nasa. La raison de cette annulation est la découverte d’une fuite de liquide de refroidissement «à l’arrière du vaisseau spatial Soyouz MS-22» amarré à l’ISS, a précisé l’agence américaine. «Les membres d’équipage à bord de la Station spatiale sont sains et saufs et n’ont couru aucun danger pendant la fuite», a-t-elle ajouté.

La sortie dans l’espace des Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline avait été annulée après que l’un des indicateurs d’avertissement se fut déclenché dans le vaisseau Soyouz, selon l’agence spatiale russe Roscosmos. «La Nasa et Roscosmos continueront de travailler ensemble pour déterminer la conduite à tenir, après l’analyse en cours» de l’incident, a tenu à ajouter l’agence américaine.

Les cosmonautes russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline étaient arrivés dans l’ISS le 21 septembre dernier, accompagnés par l’astronaute américain Frank Rubio, via la fusée Soyouz lancée depuis le Kazakhstan. Ce voyage et cette mission constituent l’une des rares coopérations encore en cours entre Moscou et Washington depuis le début de la guerre en Ukraine déclenchée par l’invasion russe le 24 février et les sanctions occidentales qui ont suivi.