Sandra Bullock : Sortir avec George Clooney, jamais de la vie!

La jolie brune partage une grande complicité avec l’acteur américain. Mais elle le jure: ce n’est que de l’amitié.

La star de 49 ans préfère se concentrer sur son fils de 4 ans, plutôt que de se caser avec un homme. (photo: AFP/Jason Merritt)

Depuis qu’ils font la promo de leur nouveau film, «Gravity», dès le 23 octobre au cinéma, Sandra Bullock et George Clooney attisent les rumeurs. Avec leurs sourires et regards complices sur les tapis rouges, les deux stars semblent être bien plus que des collègues.

Du coup, l’actrice a tenu à mettre les choses au clair: il n’y a rien de romantique entre eux. Ils ne sont que de vieux amis. «On est probablement les deux seules personnes du showbiz à n’être jamais sorties ensemble», a expliqué l’Américaine de 49 ans dans le talk-show de Jay Leno. Selon leurs fans, Sandra et George formeraient un bien joli couple. Pourtant, ça ne marcherait pas. «Parce qu’on est un peu trop semblables», explique la brune.

Un grand moment de solitude

Les deux joyeux lurons préfèrent plutôt se faire des farces. Comme lors d’un dîner où l’actrice a menacé son hôte de le pousser dans sa piscine. «Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, j’ai vu que George et un autre invité avaient enlevé leur pantalon et se trouvaient en caleçons. Ils m’ont dit: «On saute dans l’eau». Je leur ai donc pris la main, j’ai commencé à compter jusqu’à trois et j’ai sauté. Ils m’ont laissée faire».

La pauvre Sandra s’est finalement retrouvée toute seule dans l’eau et tout habillée.

Et la star d'ajouter: «Le plus triste dans cette histoire, c'est que je portais cette mignonne petite robe en dentelle pour laquelle j'avais dépensé pas mal d'argent et quand je suis sortie de l'eau, elle a commencé à se désintégrer. C’était horrible!» rigole-t-elle encore.



Regardez l'interview de Sandra Bullock chez Jay Leno: