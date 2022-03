Sortir du train, prendre l'avion

Le tracé de la voie, qui part de Hamm, passe par l'aéroport et va vers le Kirchberg, fait environ 8 km dont 4 se feront sous des tunnels. Temps de parcours: 16 minutes. Avec des haltes à Kalchesbrück, Somaco et Höhenhof.

À l'aéroport, la gare sera souterraine et le quai médian fera 200 m de long sur 9 de large. De quoi drainer efficacement les passagers de l'aéroport vers la Ville et vice-versa. Plus besoin de sortir de la gare pour aller prendre l'avion quand on vient en train à Luxembourg-Ville.