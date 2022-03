Sortir un album passe à présent par la case web

Tricky et les Dandy Warhols surfent à leur tour sur la vague amorcée par Radiohead.

Le musicien de trip-hop Tricky propose un concours de remix avec les morceaux de «Knowle West Boy», un album dont la sortie est prévue au mois de juillet prochain. En échange d’un e-mail et de l’abandon de tout droit, l’internaute peut télécharger en MP3 le single «Country Estate» et le remixer dans le cadre du concours.

Radiohead et plus récemment Nine Inch Nails avaient lancé un concours similaire, avec en plus des albums à tarif libre («In Rainbows») ou gratuits («The Slip»).

Pour assurer son come-back, cinq ans après son précédent album, Tricky propose également un morceau non finalisé sur le site de son label et trois nouveaux morceaux en écoute sur le site officiel de son album. Quant aux Dandy Warhols, groupe américain de pop psychédélique, ils ont mis lundi en ligne leur nouvel album, «Earth to the Dandy Warhols...». Si on peut l’écouter gratuitement en flux continu (streaming), il faut cependant passer à la caisse et débourser 15 euros pour son téléchargement.