Sotheby's : L'Italie se paie «Ecce Homo» pour près de 15 millions de dollars

Le ministère italien de la Culture a annoncé lundi soir l’achat chez la maison d’enchères Sotheby’s pour 14,9 millions de dollars (environ 12,5 millions d'euros) du tableau «Ecce Homo» réalisé au XVe siècle par le peintre sicilien Antonello da Messina.

«Cette œuvre, d’une rareté et d’une qualité uniques, est un petit panneau peint des deux côtés: d’un côté est représenté un intense "Ecce Homo", avec le Christ couronné d’épines, de l’autre un saint Jérôme pénitent dans un paysage rocheux et aride», indique un communiqué du ministère.

«Cette œuvre est unique dans le panorama artistique italien du XVe siècle. Elle constitue un élément fondamental dans la stratégie d’élargissement et de valorisation de notre patrimoine culturel, qui doit être mis à la disposition des citoyens italiens et des visiteurs du monde entier», a indiqué le ministre Alessandro Giuli, cité dans le communiqué.

