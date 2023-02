Accident de Palmade : Soupçonné d'être un des passagers en fuite, un homme a été arrêté

Un homme, soupçonné d'être l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmade qui ont pris la fuite après l'accident, a été interpellé à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, a-t-on appris mercredi, de sources policières, confirmant des informations du Parisien et de LCI. Une femme, qui le logeait, a également été interpellée à son domicile, selon l'une des sources policières. L'homme interpellé à Clichy ne s'était pas dénoncé à la police, a ajouté l'une de ces sources.

Mardi, un homme de 47 ans qui s'était désigné comme l'un des passagers et avait été placé en garde à vue, a reconnu avoir menti . L'accident de Pierre Palmade a eu lieu vendredi vers 19h, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. La voiture de l'humoriste vedette, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne , est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face.

Outre le comédien, trois personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé. L'enfant, défiguré, et l'homme, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales, sont toujours dans le coma, selon les informations de la radio française RTL. Pierre Palmade, toujours hospitalisé, pourrait lui être placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs, dès ce mardi.