France : Soupçonné de conflits d’intérêts, Dupond-Moretti sera jugé

«Il appartient désormais à l’assemblée plénière de la Cour de cassation de se saisir de ce dossier et de se prononcer notamment sur les nombreuses irrégularités qui ont émaillé ce dossier depuis deux ans. Au premier rang desquels figure le positionnement atypique puisque déloyal et partial du procureur général près la Cour de cassation», François Molins, a déclaré Me Rémi Lorrain.