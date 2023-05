Soupçonné de quatre meurtres, il décide de rester muet

Un jeune homme, accusé d'avoir assassiné quatre étudiants dans une petite ville universitaire du nord-ouest des Etats-Unis, a refusé de s'exprimer lundi lors d'une comparution devant un juge, qui a considéré que cela revenait à «plaider non coupable». Bryan Kohberger, 28 ans, a été présenté à un magistrat de la ville de Moscow dans l'Idaho, théâtre de crime qui a suscité beaucoup d'émoi et de spéculation dans le pays.

A l'automne, il étudiait en vue de passer un doctorat en criminologie à l'Université de l'Etat de Washington, située à une quinzaine de kilomètres. Selon l'acte d'accusation, il a roulé le 13 novembre jusqu'à Moscow, où il s'est introduit en pleine nuit dans une résidence universitaire. Armé d'un couteau, il a poignardé quatre étudiants âgés de 20 et 21 ans: Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin.

Peine de mort

L'enquête, très suivie dans les médias et sur les réseaux sociaux, a longtemps semblé au point mort, la police livrant ses informations au compte-gouttes. Le 30 décembre, Bryan Kohberger, a toutefois été arrêté chez ses parents en Pennsylvanie à plus de 4 000 kilomètres, confondu selon les médias par des traces d'ADN dans son véhicule. Lors de ses premières comparutions, ses avocats avaient exprimé leur intention de contester les preuves pesant contre lui pour faire annuler les poursuites.

Mais un grand jury l'a formellement inculpé de quatre assassinats, ce qui rend vains leurs efforts. En tenue orange de prisonnier, il a été présenté lundi au magistrat John Judge qui lui a lu l'acte d'accusation, avant de lui demander s'il plaidait coupable ou non. Ses avocats ont répondu qu'il préférait garder le silence.

«Puisque M. Kohberger décide de rester silencieux, je vais inscrire ''non coupable'' dans la procédure» et les autorités judiciaires de l'Idaho ont «désormais 60 jours pour décider si elles comptent requérir la peine de mort», a déclaré le juge. Le magistrat a fixé au 2 octobre l'objectif pour débuter le procès, mais la date est susceptible d'être reportée. John Judge a estimé qu'il faudrait six semaines pour le juger.