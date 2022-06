Les Kardashian : Soupçonnés de truquer leur émission

Selon des fans de l’émission «The Kardashians», une scène bien précise n’est pas du tout crédible.

Y aurait-il des mensonges dans l’émission de téléréalité «The Kardashians, diffusée sur Hulu? De nombreux fans du programme le pensent. La raison? Dans le dernier épisode de la saison 1, on voit toute la famille se réunir pour parler du scandale lié à l’infidélité de Tristan Thompson, compagnon de Klhoé Kardashian.



Cet épisode a été filmé début décembre 2021, lorsque le monde entier avait découvert que le basketteur avait trompé l’Américaine de 37 ans, qui ne trouve pas drôle d’être exposée, en ayant un enfant avec une autre femme, Maralee Nichols. Cependant, plusieurs téléspectateurs ont remarqué que lors de cette réunion, Kourtney portait la même tenue qu’elle avait lors d’un dîner, fin janvier 2022. Sa coupe de cheveux est également identique, ainsi que son vernis à ongles. Du coup, selon eux, le scénario selon lequel Khloé avait besoin d’être séparée de sa famille pendant un certain temps pour digérer cette épreuve a été truqué parce qu’elle a passé Noël avec sa famille. Cela signifierait donc que tout ceci ne serait qu’une mise en scène.



Toutefois, pour d’autres fans, il serait aussi possible que le look de Kourtney, qui a reçu un conseil spécial pour tomber enceinte, ait été exactement le même qu’en décembre 2021 et que le scénario n’ait pas été truqué. Le mystère reste entier…