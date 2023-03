En France: Soupçons de fraude fiscale: perquisitions en cours dans cinq grandes banques

Plusieurs perquisitions sont en cours mardi dans cinq établissements bancaires français à Paris et à La Défense sur des soupçons de fraude fiscale aggravée, a indiqué mardi le Parquet national financier (PNF), confirmant une information du Monde. Ces opérations «interviennent dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, et pour certaines de fraude fiscale aggravée, relatives au schéma de fraude dit »CumCum»», une combine fiscale sur les dividendes, a précisé le PNF.

«Les opérations en cours, qui ont nécessité plusieurs mois de préparation, sont conduites par 16 magistrats du PNF et plus de 150 enquêteurs du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), en présence de six procureurs allemands du parquet de Cologne intervenant dans le cadre de la coopération judiciaire européenne», a ajouté le ministère public. La Société générale, BNP Paribas, Exane (une filiale de BNP), Natixis et HSBC sont visés, d'après Le Monde. Un porte-parole de la Société générale a confirmé à l'AFP qu’une perquisition était en cours au siège du groupe depuis mardi matin, sans savoir quel en était l'objet. Les autres banques n'ont pas répondu à l'AFP dans l'immédiat.