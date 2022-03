Enquête en Australie : Soupçons de pédophilie dans une école du cirque

La police australienne a procédé à un coup de filet dans une école du cirque accueillant entre autres des enfants handicapés. Des jeunes garçons auraient été abusés.

Sept personnes dont quatre femmes, accusées d'avoir commis des abus physiques et sexuels sur des jeunes garçons dans une école du cirque, y compris la production d'images pédophiles, ont été mises en examen mardi en Australie. Les faits se sont produits entre 2014 et 2016. L'école du cirque de Katoomba, au nord de Sydney, accueille des enfants handicapés et non handicapés.