France voisine : Soupçons d’une nouvelle série d’empoisonnements de chiens

Le maire de Saint-Cergues (Haute-Savoie/F) craint que des animaux de la région ne soient la cible d’un empoisonneur. Un cas récent rappelle ceux survenus il y a six ans.

L’alerte est venue du compte Facebook du maire de Saint-Cergues, Gabriel Doublet, également président d’Annemasse Agglo (Haute-Savoie/F). L’élu y indiquait qu’une vétérinaire de la commune située à la frontière franco-genevoise avait signalé l’empoisonnement d’un chien, qu’elle a pu sauver in extremis. L’animal avait ingurgité une boulette de viande qui contenait des produits phytosanitaires très toxiques et interdits sur le marché. La technique interpelle: c’est exactement la même que lors d’une vague d’empoisonnements dans la région il y a six ans, relève le «Dauphiné Libéré».