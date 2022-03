Consommation : Soupes aux champignons et aux... asticots

Un ancien salarié de l'agroalimentaire tire la sonnette d'alarme. Il appelle à scruter les étiquettes des produits au supermarché.

Âmes sensibles s'abstenir. Il arrive que des cèpes achetés à bas prix en Chine soient complètement colonisés par des vers, qui sont ensuite broyés dans des soupes ou des sauces. Idem pour des purées de framboises du Chili, où se trouvent des asticots mixés. Et gare «au mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne», car il s'agit souvent d'une concoction venant de Chine qui n'a rien à voir avec du miel: sucres, colorants, arômes et même antibiotiques de synthèse.

L'expert conseille de déchiffrer les étiquettes des produits en magasin, et de choisir les aliments dont la liste d'ingrédients est la plus claire et la plus courte possible, en essayant d'éviter les additifs chimiques, reconnaissables par un E suivi de trois chiffres. Car «aujourd'hui, vous avez environ 350 additifs autorisés, et plus de 400 auxiliaires technologiques qui sont en fait des additifs qui n'ont pas besoin d'être déclarés sur la liste», explique-t-il. Il pointe du doigt les lobbys industriels qui font pression sur les politiques «pour autoriser trop facilement des produits dangereux pour la santé».