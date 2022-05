Faits divers au Luxembourg : Sous l'influence de la drogue, il renverse un piéton à Esch-sur-Alzette

ESCH-SUR-ALZETTE – Un automobiliste a renversé un piéton, jeudi soir, en faisant une marche arrière, mais d'autres incidents se sont produits ailleurs dans le pays.

Il était environ 18h30, jeudi, lorsque le conducteur d'une voiture a heurté un piéton, alors qu'il effectuait une marche arrière, rue du Commerce, à Esch/Alzette, indique ce vendredi la police grand-ducale. La victime, apparemment légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital pour un contrôle. Lors du constat, les agents ont constaté que le véhicule ne disposait pas d'un certificat de contrôle technique valable. En outre, un dépistage rapide de drogue pratiqué sur le conducteur s'est révélé positif, et l'homme a dû se soumettre à une prise de sang et d'urine à l'hôpital. Un constat d'accident a été établi.

Un autre accident a eu lieu vers 20h30, rue Flebour à Baschleiden (commune de Boulaide), dans le canton de Wiltz. Un conducteur qui circulait en direction de Baschleiden a évité de justesse une voiture roulant en sens inverse qui s'était déportée sur sa voie. Le second véhicule s'est arrêté, avant de percuter le premier en reculant.

Elle refuse tous les tests

La conductrice à l'origine de l'accident est alors sortie de sa voiture, s'est dirigée vers l'automobiliste et lui a donné une tape dans le dos. Elle a ensuite giflé une autre personne qui voulait porter secours au conducteur. Sous l'influence de l'alcool, la femme responsable de l'accident a été emmenée à l'hôpital pour une prise de sang. Son permis de conduire lui a été retiré. Personne n'a été blessé dans la collision.

Enfin, la police a également arrêté une conductrice sous l'emprise de l'alcool entre Wincrange et Wiltz, et lui a dressé un procès-verbal, jeudi soir. Après que la femme a refusé tous les tests et alors qu'elle se trouvait en état de récidive, le parquet a ordonné la confiscation de son véhicule.