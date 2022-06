A Luxembourg: Sous la pelouse du parc Kinnekswiss, des galeries militaires

«S'il n'y avait pas eu de forteresse à Luxembourg, il n'y aurait pas eu de parcs». Patrick Schaul, guide de l'association FFGL, effectuait jeudi, la visite du parc de la Ville et de ses casemates près du monument Amélie, dans le cadre de la 2e édition des «Rendez-Vous aux jardins» (3 au 6 juin).

«Lorsque le traité de Londres a été signé en 1867, le Luxembourg, devenu neutre, s'était notamment engagé à démanteler la forteresse, explique-t-il. On a rasé les surfaces et comblé les fossés, ce qui a permis de créer le parc Kinnekswiss». Plus tard, en 1933, des accès ont été ajoutés pour des abris antiaériens. Difficile d'imaginer aujourd'hui, lorsqu'on marche dans la pelouse, qu'il existe à quelques mètres de profondeur des galeries militaires!