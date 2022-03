Sous la torture, Ashton Kutcher parle français

S’il y a une vidéo à voir pour se payer une bonne tranche de fou rire, c’est bien celle du mari de Demi Moore en train de se faire épiler le torse à la cire...

Ashton Kutcher a réalisé une vidéo juste avant de devoir subir une épilation du torse. «Je suis flippé, car c’est la première fois que je le fais et j’y suis obligé», se lamente l’acteur de 31 ans, qui se filme dans sa chambre d’hôtel à Nice. Kutcher explique qu’il doit avoir le torse glabre comme celui de sa doublure sur «Five Killers», film qu’il tourne dans l'arrière pays niçois.

Afin d’immortaliser l’événement, le mari de Demi Moore a fait filmer sa séance de «torture» chez l’esthéticienne. Couché sur le dos, le torse nu et le sourire crispé, le beau gosse y est hilarant. Quand il se fait arracher les poils, il hurle des mots en français tels que «très joli» et «à tout à l’heure».

Côté coeur, Ashton Kutcher a déclaré sur sa page Twitter: «Pour qu’un mariage soit réussi, il faut être à l’écoute des désirs, des besoins et des émotions de sa femme. Ce qui est à l’opposé de la nature de l’homme.» Et le comédien d’ajouter: «La seconde grande leçon que j’ai retenue est que, lorsqu’elle demande quelque chose, il faut obéir et s’exécuter.»