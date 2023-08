Adil Rami: Sous le feu des critiques après une déclaration à son ex

Ce dimanche, Adil Rami s’est exprimé à cœur ouvert sur Instagram, à propos de sa séparation avec Léna Guillou, survenue quelques semaines plus tôt. «Vous avez tous vu étalée au grand jour ma relation avec la femme que j’ai aimée et aime toujours plus que tout, vous avez tous lu les mots durs qu’elle a employés pour dire notre séparation, pour décrire notre relation et sa souffrance et elle n’a pas menti… J’ai fait souffrir la seule femme que j’ai jamais aimée, je lui ai manqué de respect», a écrit le footballeur professionnel de 37 ans.