Immigration illégale : Sous le feu des critiques, Londres défend mordicus son projet de loi

«Une politique incommensurablement cruelle»

Mais ce sont les propos de l’ancien footballeur international anglais Gary Lineker qui font la une de nombreux journaux conservateurs, mercredi. «Mon Dieu, c’est plus qu’horrible. Il n’y a pas d’afflux massif de migrants illégaux. C’est juste une politique incommensurablement cruelle, dirigée contre les personnes les plus vulnérables, dans un langage qui n’est pas différent de celui utilisé par l’Allemagne dans les années 1930», a tweeté, mardi, le présentateur de l’émission «Match of the day», sur la BBC, en partageant une vidéo de la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, défendant le nouveau projet de loi.