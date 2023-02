Séisme en Turquie : Sous les décombres, elle a veillé sur son petit frère

Le visage de cette fillette, protégeant son petit frère avec son bras, a fait le tour du monde: la photo et la vidéo ont été vues plus de 10 millions de fois sur les réseaux sociaux.

L'influenceuse et activiste des droits de l'homme Shehr Bano a également partagé la séquence vidéo (vue plus de 4,7 millions de fois) dans laquelle on entend la petite fille dire: «Si vous nous sauvez moi et mon petit frère, nous serons vos esclaves pour le reste de notre vie». Les deux enfants sont sains et saufs mais évidemment traumatisés.