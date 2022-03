Concert : Sous les lustres, la Rockhal a vibré aux rythmes africains

ESCH - La Coupe du monde n’est pas le seul événement africain qui fait vibrer le Luxembourg en ce moment. Jeudi soir, Vampire Weekend a lancé ses sonorités métissées.

Les quatre musiciens de Vampire Weekend ont réussi à faire coexister les contradictions, jeudi soir à la Rockhal. Sous les lustres installés sur la scène, les new-yorkais ont agité la steeldrum des Caraïbes, combinée aux synthés, à la contrebasse et aux percussions. Un mélange unique de pop glamour aux rythmes africains qui a fait bouger le public venu en nombre dans le club de la Rockhal.

Comme leur nom l’indique, les garçons à la chemise bien repassée fonctionnent presque comme des vrais vampires. Et ce, sans pour autant avoir besoin de mordre. Leur proie, un public d’adeptes, s’attache tout seul. Et comme tout bon vampire qui se respecte, les filles sont les premières cibles. Ces dernières sautent déjà dans tous les sens avant même que les musiciens s’activent.

Dancehall et ska ou bien trash et pathos orchestrale, en un mot, tout ce qui semble contradictoire, a sa place dans la musique des Vampire Weekend. Et leur énergie débordante remplace les dents du vampire. Elle contamine le public. Sans aucune morsure.