Sous les verroux pour un faux de Windows XP

Mieux vaut ne pas rigoler avec la licence de Microsoft dans l'est de la Chine. Quatre personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à trois ans et demi.

Le principal accusé, Hong Lei, et un complice, Sun Xianzhong, ont été condamnés à trois ans et demi de prison et à verser chacun une amende, selon le tribunal. Les deux autres ont écopé de deux ans de prison et d'une amende également. La société Chengdu Gongruan Networking Technology, qui gérait le site Internet, a été condamnée à verser une amende.