Sous-marins nucléaires : Trump aurait livré des secrets américains à un Australien

Donald Trump à New York, le 4 octobre 2023.

Donald Trump a partagé des informations confidentielles sur des sous-marins nucléaires américains, avec un homme d’affaires australien, peu avant son départ de la Maison-Blanche, ont indiqué jeudi soir ABC News et le New York Times. La scène s’est déroulée en avril 2021, dans la résidence de l’ancien président, à Mar-a-Lago en Floride, un club dont l’Australien Anthony Pratt est également membre, selon ces médias, citant des sources non identifiées.